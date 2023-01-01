Свое хозяйство на показ выставила: Каролина Севастьянова туго обтянула бедра – играет на нервах у мужчин

Известная спортсменка, 27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова обожает провокации. В микроблоге она делится смелыми снимками, которые помогают ей добиваться признания у публики после олимпийских побед.

Каролина Севастьянова показала, в каком наряде встречала Новый год. На фото она предстала в платье, состоящем из кроп-топа и юбки в пол. Наряд туго обтянул бедра Каролины Севастьяновой, выставив на обозрение ее хозяйство - упругие бедра и плоский животик.

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