Показала свои прелести: Меган Фокс в крохотном лифчике порадовала поклонников

Горячая красотка Меган Фокс поразила поклонников новым откровенным фото. Звезда решила попозировать в машине в пикантном наряде.

Для этого дива выбрала минималистичный образ - меховую шляпу и корсет с экстремальным декольте. Меган наклонилась вперед для фото, и ее бюст едва не выпал из крохотного лифа. Лямки сильно стянули грудь актрисы. Фокс смотрит в камеру, широко улыбаясь.

«Вау, вот это вид!», «Меган, ты великолепна», «Завораживающий образ!» — пришли в восторг фолловеры Фокс.

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