Показала свои прелести: Меган Фокс в крохотном лифчике порадовала поклонников

Горячая красотка Меган Фокс поразила поклонников новым откровенным фото. Звезда решила попозировать в машине в пикантном наряде.
Для этого дива выбрала минималистичный образ - меховую шляпу и корсет с экстремальным декольте. Меган наклонилась вперед для фото, и ее бюст едва не выпал из крохотного лифа. Лямки сильно стянули грудь актрисы. Фокс смотрит в камеру, широко улыбаясь.
«Вау, вот это вид!», «Меган, ты великолепна», «Завораживающий образ!» — пришли в восторг фолловеры Фокс.
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Меган и ее пышные формы. Фото: соцсети
Сексапильная звезда «Трансформеров» Меган Фокс сама станет роботом в новом фильме. В январе 2023 года на болгарской киностудии Nu Boyana начнутся съемки научно-фантастического триллера Subservience («Подчинение»), в котором 36-летняя актриса заявлена на главную роль.