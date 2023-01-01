Показала свои прелести: Меган Фокс в крохотном лифчике порадовала поклонников

Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: Global Look Press

Фанаты красотки были в шоке от нового фото дивы в соцсети.

Горячая красотка Меган Фокс поразила поклонников новым откровенным фото. Звезда решила попозировать в машине в пикантном наряде.

Для этого дива выбрала минималистичный образ - меховую шляпу и корсет с экстремальным декольте. Меган наклонилась вперед для фото, и ее бюст едва не выпал из крохотного лифа. Лямки сильно стянули грудь актрисы. Фокс смотрит в камеру, широко улыбаясь.

«Вау, вот это вид!», «Меган, ты великолепна», «Завораживающий образ!» — пришли в восторг фолловеры Фокс. 

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Меган и ее пышные формы. Фото: соцсети

Сексапильная звезда «Трансформеров» Меган Фокс сама станет роботом в новом фильме. В январе 2023 года на болгарской киностудии Nu Boyana начнутся съемки научно-фантастического триллера Subservience («Подчинение»), в котором 36-летняя актриса заявлена на главную роль.

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