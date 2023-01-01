Резкие перемены: как лицо Саши Черно выглядело до похудения – два подбородка, огромные щеки, маленькие глазки

Саша Черно до и после похудения

Саша Черно до и после похудения. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2017 года\соцсети

Участница «Дома-2» Саша Черно изменилась до неузнаваемости.

Участница «Дома-2» Саша Черно за последние несколько месяцев потеряла десятки килограммов лишнего веса. Худеть она начинала, когда в ней было 170 килограммов. Сейчас в Саше Черно порядка ста килограммов. И, разумеется, она очень сильно изменилась.

Другим стало не только тело Саши Черно, но и ее лицо. Саша Черно до похудения и после - это практически две разные дамы.

На архивных фото видно, что с лишними килограммами лицо Саши Черно выглядело иначе.

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До похудения у Саши Черно был второй подбородок, огромные щеки и маленькие глазки. Сейчас все изменилось. Лицо Саши Черно приобрело более четкие, очерченные контуры. Щеки спали, а глаза визуально выглядят гораздо больше.

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