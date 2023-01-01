Будто упала в лужу: Ефременкова пожаловалась на внезапную болезнь 31 декабря

По ее словам, она болеет редко, и совсем не ожидала такого поворота событий. Последний раз она болела так сильно перед тем, как малыши появились на свет.

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Несмотря на это, красотка не стала лежать целый день в кровати, а продолжила праздновать. По ее словам, она приняла парацетамол и продолжает пить много воды.