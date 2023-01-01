Будто упала в лужу: Ефременкова пожаловалась на внезапную болезнь 31 декабря

Блогер и бывшая участница знаменитой телестройки Юлия Ефременкова пожаловалась подписчикам, что ее планы на новогодние праздники внезапно разрушила простуда.
Вчера дива вышла на связь в личном блоге и рассказала, что проснулась в ужасном состоянии. Прямо накануне новогодних празднований. Всю ночь до этого она не могла спать, сильно потела, по ее словам, «как будто упала в лужу». У Юлии даже поднялась температура под 38. Внезапная болезнь расстроила Ефременкову, но сильно менять планы на грядущие праздники она не стала.
«Совершенному по-другому должен был сегодняшний день у нас проходить. Мать расхворалась, сегодня ночью спала просто ужасно. Потому что у меня обычно, даже если я сильно болею, не повышается температура. А тут я просто я всю ночь сегодня как будто меня в лужу какую-то окунули», - разоткровенничалась с поклонниками Ефременкова.
Ефременкова заболела. Фото: соцсети
По ее словам, она болеет редко, и совсем не ожидала такого поворота событий. Последний раз она болела так сильно перед тем, как малыши появились на свет.
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Несмотря на это, красотка не стала лежать целый день в кровати, а продолжила праздновать. По ее словам, она приняла парацетамол и продолжает пить много воды.