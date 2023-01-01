«Весь вечер щелкал каналы в поисках Бузовой»: Май Абрикосов вновь смешал с грязью Ольгу Бузову

Популярность Ольги Бузовой, судя по всему, не дает спокойно жить экс-участнику «Дома-2» Роману Тертишному, известному под псевдонимом Май Абрикосов.

В первый день нового года публикацию в телеграм-канале Роман Тертишный посвятил Ольге Бузовой. В своей манере он потроллил Ольгу Бузову, посокрушавшись, почему та не сияла на телеэкране в новогоднюю ночь. Роль Ольги Бузовой в комедии ТНТ «СамоИрония судьбы», о которой та с гордостью рассказывала, Абрикосов назвал эпизодичной.

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