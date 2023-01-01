В обнимку с будущей свекровью: Ковальчук позировала у елочки с мамой Харламова – снимал Гарик?

Актриса Катерина Ковальчук, которую уже многие стали называть экс-пассией Гарика Харламова, вдруг доказала, что она никакая не бывшая, а возможно, даже будущая.
В микроблоге Катерина Ковальчук поделилась снимком, которым намекнула, что встретила Новый год в компании Гарика Харламова и его мамы. Таким образом, она заткнула рты сплетникам, утверждавшим, что Ковальчук и Харламов больше не вместе.
В кадре Катерина Ковальчук позирует на фоне новогодней елочки в обнимку с мамой Гарика Харламова. Не исключено, что автор снимка сам Гарик.
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Катерина Ковальчук с мамой Гарика Харламова. Фото: соцсети
Напомним, в канун Нового года выяснилось, что Гарик Харламов до сих пор не разъехался с бывшей женой Кристиной Асмус. Актриса вместе с дочкой Настей от Харламова живет в особняке с экс-супругом и его мамой. Поклонники знаменитостей узнали об этой ситуации в результате жуткого скандала.