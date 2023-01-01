«Почему убрали, я ума не приложу»: новогодний проект с участием Ивана Урганта сняли с эфира

Онлайн-кинотеатр снял с показа новогоднюю сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снялся шоумен Иван Ургант.
Произошло это без какого-либо предупреждения и стало неприятным сюрпризом для актеров, сыгравших в фильме.
«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», - прокомментировал Иван Ургант.
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Помимо Ивана Урганта, сыгравшего в сказке Карлоса, в картине снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие знаменитости.
По материалам «РБК».