«Почему убрали, я ума не приложу»: новогодний проект с участием Ивана Урганта сняли с эфира

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Фильм «Происшествие в стране Мульти-Пульти» должен был показать онлайн-кинотеатр.

Онлайн-кинотеатр снял с показа новогоднюю сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снялся шоумен Иван Ургант.

Произошло это без какого-либо предупреждения и стало неприятным сюрпризом для актеров, сыгравших в фильме.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», - прокомментировал Иван Ургант.

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Помимо Ивана Урганта, сыгравшего в сказке Карлоса,  в картине снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие знаменитости.

По материалам «РБК».

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