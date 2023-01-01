«Почему убрали, я ума не приложу»: новогодний проект с участием Ивана Урганта сняли с эфира

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Помимо Ивана Урганта, сыгравшего в сказке Карлоса, в картине снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие знаменитости.

По материалам «РБК».