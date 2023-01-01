Одутловатое лицо, глазки-щелки, нос картошкой: как Саша Артемова из «Дома-2» выглядела до похудения и какой стала сейчас

Дочери бывшей участницы «Дома-2» Саши Артемовой уже три года. И к этому моменту Саша Артемова успела привести себя в порядок. Саша Артемова сейчас выглядит восхитительно, поражая окружающих своей модельной внешностью и идеальным, утонченным лицом.
Но сразу после родов Саша Артемова выглядела далеко не так, как сейчас. За беременность она сильно поправилась, лицо было отечным, губы - огромными, а глаза - щелками.
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Так Саша Артемова выглядит сейчас. Фото: соцсети
«У меня лишних 8 кг, и как только я хочу похудеть, у меня сразу пропадает молоко, — делилась после рождения дочери Саша Артемова в микроблоге. — По идее, я думала, сразу скину все, но не тут-то было. Я изначально понимала и знала, что придется поработать. Вовсе не знала, что прекращу много есть, будет пропадать молоко».