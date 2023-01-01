Севастьянова сдвинула бюст с двух сторон: смотрите, как интересно выглядит (два идеальных круга)

Каролина Севастьянова обладает роскошным бюстом, который неизменно подчеркивает в своих нарядах.

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Звезда редко надевает одежду, которая закрывает ее тело по горло, отдавая предпочтение декольтированным костюмам.

В личном блоге Севастьяновой публика активно обсуждает ее фото, на котором она облачена в кроп-жакет крест-накрест. Он с двух сторон прижимает ее бюст, приподнимая его и выдавая его идеальные округлые формы. Фолловеры в восторге от этого зрелища!