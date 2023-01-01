Качаются, но не выпадают: Рудова манко пошевелила грудями на камеру в тесном лифчике

Наталья Рудова блеснула на пляже в Дубае своими роскошными формами. Актриса облачилась в крошечное мини-бикини, рискуя растерять свой бюст по дороге к морю.

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Увы, к разочарованию зрителей сего акта бесстыдства, бюст остался в лифчике. Он хоть и колыхался, но твердо оставался на своих позициях.

Отметим, что 39-летyяя Рудова действительно выглядит роскошно в свои годы. Актриса не скрывает, что это стоит ей усилий. Она постоянно тренируется с личным тренером довольно жесткого нрава, а также регулярно садится на диету под присмотром специалиста.