«Красавица, ни с какими «бородинами» не сравнить»: Оля Рапунцель взорвала Сеть танцами в белом пеньюаре

Бывшая участница «Дома-2» Оля Рапунцель встречала Новый год дома, со своей семьей - мужем Димой Дмитренко и дочками Василисой и Софией.
Для праздника Ольга Рапунцель облачилась в белое платье в бельевом стиле. Наряд экс-участницы реалити-шоу напоминал пеньаюр.
В микроблоге Ольге Рапунцель поделилась кадрами, на которых запечатлено, как она пляшет под музыку, доносящуюся из телевизора. В руках у Рапунцель бокал с шампанским и бутерброд с икрой.
«А мне сегодня весело. С Новым, 2023, годом. На тебя у меня большие планы», - подписала кадры Ольга Рапунцель.
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Своим новогодним танцем Ольга Рапунцель взорвала Сеть. Ее поклонники не поскупились на комплименты.
«Красавица, ни с какими «бородинами» не сравнить», «Красивая, искренняя, милая! Будьте счастливы!», «Такая красивая, счастливая, молодчинка! С Новым годом вас! Пусть все будет только хорошо и у вас, и у нас у всех!» - высказались в Сети.