Мужчины мечтают туда занырнуть: грудастая Каролина Севастьянова бесстыдно засветила соблазнительную впадинку

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня взбирается на пьедестал почета за несколько иные заслуги.
27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова вовсю эксплуатирует свою красоту. В микроблоге Каролины Севастьяновой количество откровенных и провокационных снимков и видео зашкаливает. Олимпийская чемпионка явно идет на новый рекорд.
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В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась кадром, на котором предстала в наряде с глубоким декольте. Красуясь, Каролина Севастьянова засветила соблазнительную впадинку между грудей. На подобные кадры обычно эмоционально реагируют мужчины, они признаются, что мечтали бы занырнуть туда.
Каролина Севастьянова засветила сочную грудь. Фото: соцсети