А куда нос пропал? Как выглядела Бузова на заре «Дома-2»: губы, брови ниточкой (фото)

Не было такого, что Ольга Бузова появилась перед людьми неузнаваемой. Но то, что знаменитость много лет работала над своей внешностью – факт неоспоримый, да и сама артистка не скрывает, что любит обращаться к бьюти-специалистам.

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Сейчас Ольге Бузовой 36 лет, а пришла она на «Дом-2» в 18 лет. Тот, что смотрел шоу в то время, помнит ее по платиновым волосам, загорелой донельзя коже, тоненьким бровкам и губам. Красавицы нулевых выглядели именно таким образом.

Ну а нынешние инстамодели стараются приближаться к образу Ольги Бузовой нынешней. Как вы считаете, что больше всего изменилось в лице звезды?