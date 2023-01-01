А куда нос пропал? Как выглядела Бузова на заре «Дома-2»: губы, брови ниточкой (фото)

А куда нос пропал? Как выглядела Бузова на заре «Дома-2»: губы, брови ниточкой (фото)

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова менялась каждый год, неустанно работая над собой.

Не было такого, что Ольга Бузова появилась перед людьми неузнаваемой. Но то, что знаменитость много лет работала над своей внешностью – факт неоспоримый, да и сама артистка не скрывает, что любит обращаться к бьюти-специалистам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сейчас Ольге Бузовой 36 лет, а пришла она на «Дом-2» в 18 лет. Тот, что смотрел шоу в то время, помнит ее по платиновым волосам, загорелой донельзя коже, тоненьким бровкам и губам. Красавицы нулевых выглядели именно таким образом.

Ну а нынешние инстамодели стараются приближаться к образу Ольги Бузовой нынешней. Как вы считаете, что больше всего изменилось в лице звезды?

Ольга Бузова в юности. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова в юности. Фото: Global Look Press

Читайте также