Челка до бровей, круглое лицо, нос «уточкой»: как ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева выглядела до проекта и что с ней сейчас

Нелли Ермолаева тогда и сейчас

Нелли Ермолаева тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2009 год, соцсети

Сравниваем Нелли Ермолаеву образца 2009 года с нынешней, 36-летней дивой.

Публика узнала уроженку Самары Нелли Ермолаеву летом 2009 года, когда она прошла кастинг на проект «Дом-2». Впервые в эфире телестройки Нелли Ермолаева появилась 9 июня 2009 года. На тот момент ей только-только исполнилось 23 года. И выглядела Нелли Ермолаева не так, как сейчас.

На реалити-шоу 23-летняя Нелли Ермолаева пришла с выцветшими волосами, челкой, под которой прятала лоб. Лицо у Нелли было круглым, как Луна, а нос - «уточкой».

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Нелли Ермолаева на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2009 год

В 36 лет случился камбек Нелли Ермолаевой на телестройку, но на этот раз Нелли появилась на на «Доме-2» в качестве ведущей.

Справедливости ради надо сказать, что Нелли Ермолаева до сих пор носит челку, под которой прячет лоб. Вот только лицо стало не таким круглым, а носик превратился в очень аккуратный, а сама Нелли Ермолаева из простушки - в ухоженную диву.

Нелли Ермолаева так выглядит сейчас. Фото: соцсети

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