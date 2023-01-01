Челка до бровей, круглое лицо, нос «уточкой»: как ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева выглядела до проекта и что с ней сейчас

Публика узнала уроженку Самары Нелли Ермолаеву летом 2009 года, когда она прошла кастинг на проект «Дом-2». Впервые в эфире телестройки Нелли Ермолаева появилась 9 июня 2009 года. На тот момент ей только-только исполнилось 23 года. И выглядела Нелли Ермолаева не так, как сейчас.
На реалити-шоу 23-летняя Нелли Ермолаева пришла с выцветшими волосами, челкой, под которой прятала лоб. Лицо у Нелли было круглым, как Луна, а нос - «уточкой».
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Нелли Ермолаева на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2009 год
В 36 лет случился камбек Нелли Ермолаевой на телестройку, но на этот раз Нелли появилась на на «Доме-2» в качестве ведущей.
Справедливости ради надо сказать, что Нелли Ермолаева до сих пор носит челку, под которой прячет лоб. Вот только лицо стало не таким круглым, а носик превратился в очень аккуратный, а сама Нелли Ермолаева из простушки - в ухоженную диву.
Нелли Ермолаева так выглядит сейчас. Фото: соцсети