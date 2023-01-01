Челка до бровей, круглое лицо, нос «уточкой»: как ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева выглядела до проекта и что с ней сейчас

Публика узнала уроженку Самары Нелли Ермолаеву летом 2009 года, когда она прошла кастинг на проект «Дом-2». Впервые в эфире телестройки Нелли Ермолаева появилась 9 июня 2009 года. На тот момент ей только-только исполнилось 23 года. И выглядела Нелли Ермолаева не так, как сейчас.

На реалити-шоу 23-летняя Нелли Ермолаева пришла с выцветшими волосами, челкой, под которой прятала лоб. Лицо у Нелли было круглым, как Луна, а нос - «уточкой».

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