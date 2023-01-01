Бедствующий в Израиле Макаревич* попытался продать свои рисунки: не берут даже за копейки

Андрей Макаревич* перебрался в Израиль на ПМЖ, своему младшему сыну, который родился на Земле Обетованной он даже решил не давать российское гражданство – так вдруг ему родина насолила.

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Музыкант немало наговорил после своего отъезда в адрес России и соотечественников, после чего был признан иноагентом. Попытка оспорить «звание» оказалась тщетной.

Теперь Андрей Макаревич* влачит жалкое существование за границей, потеряв крупные концертные площадки и довольствуясь редкими корпоративами и выступлениями в клубах – его музыка мало понятна местной публике.

Недавно, пишет МК.ru, он даже попытался продать свои рисунки и картины в интернете по грошовой цене. Но даже за 15 тысяч покупать их люди не торопятся.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.