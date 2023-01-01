Пузо барабаном, нос крючком, зубы частоколом: какой была Бородина до популярности (фото)

Ксения Бородина не скрывает, что с юных лет мечтала стать звездой ТВ и настойчиво шла к своей цели. Вначале ведущая светилась на экранах в качестве актрисы на подставных телешоу, изображая то неверную жену, то многодетную мать, то строгую моралистку…

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Позже ее заметили и позвали на шоу «Дом-2», которое и сделало из нее звезду высокого уровня с огромными гонорарами.

Теперь, когда Бородина имеет образ безупречной красавицы, уже мало кто помнит ее пышной простушкой с внушительными носом, животом и улыбкой далекой от совершенства. Ксения, судя по всему, приложила немало усилий, чтобы достичь нынешнего совершенства.