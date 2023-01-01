Статный брюнет, очень хорош собой: Алена Рапунцель впервые показала возлюбленного и нарвалась на хейт в Сети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель Новый год отмечала не одна. Компанию ей составил новый избранник и сыновья от предыдущих отношений, которым она представила возлюбленного.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком, на котором предстала с Богданом, Святославом и новым мужчиной. Молодой человек в кадре хорош собой, статен и темноволос.