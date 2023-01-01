Статный брюнет, очень хорош собой: Алена Рапунцель впервые показала возлюбленного и нарвалась на хейт в Сети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель Новый год отмечала не одна. Компанию ей составил новый избранник и сыновья от предыдущих отношений, которым она представила возлюбленного.
В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком, на котором предстала с Богданом, Святославом и новым мужчиной. Молодой человек в кадре хорош собой, статен и темноволос.
«С Новым, 2023 годом, друзья. Счастлива что мой Новый год именно такой. Спасибо, 2022, за все», - написала под фото Алена Рапунцель.
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Подписчики Алены Рапунцель удивились тому, с какой скоростью меняются мужчины в ее жизни. Младшему сыну Рапунцель от Ильи Семина нет еще и полгода, а у мальчика уже новый папа.
«Вот вроде такой чудесный праздник, добрый. Ну, как можно с двумя детками совсем маленькими встречать с новым папой? Так быстро все меняется, трудно понять», «Скоро снова рожать», «Вы фоткаетесь так, как будто вы одни. Может, на детей немного внимания, раз они рядом?» - высказались в Сети.
Алена Рапунцель с сыновьями и новым ухажером. Фото: соцсети