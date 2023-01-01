Рудова в оттопыренных трусиках засветила интимное: весь пляж остолбенел (фото)

Наталья Рудова совсем недавно позволила себе короткий отдых в Дубае и вот оказалась на курорте опять.

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Актриса в компании Настасьи Самбурской решила отметить здесь Новый год. Естественно, звезда первым делом поспешила на пляж погреться после холодной Москвы.

Наталья Рудова примерила для принятия солнечных ванн откровенный купальник, который оказался ей немного большеват. Оттопырившись в области нижней части живота, он показал то, что обычно люди скрывают, - ярлычок.

К слову, стилист Александр Рогов для предотвращения таких неловких случаев рекомендовал ярлыки и технические лямки сразу отрезать после покупки.