Хотят сделать рабыней! 16-летней дочке Покровского устроили травлю в США – жизнь в «черном» районе

Эмигрировавший в Америку Макс Покровский рассказал, что получил в стране грин карту. Однако даже с ней не смог устроиться в стране по-человечески. Ему пришлось поселиться в неблагополучном районе Бушвик в Нью-Йорке.

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Как пишет МК.ru, его 16-летняя дочка терпит в настоящий момент настоящий буллинг в школе. Она оказалась единственной в классе белой девочкой, из-за чего и подверглась травле.

Одноклассники-афроамериканцы оскорбляют ее, постоянно говоря, что она должна стать рабыней и уйти работать на плантацию. Пока Макс Покровский решил оставить все, как есть, хоть и жалеет наследницу.