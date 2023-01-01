Бабуля раскатала тесто, а малышне дали формочки! Юдашкина испекла имбирное печенье с внуками на кухне

Марина Юдашкина после новогодней ночи с самого утра стоит у плиты. Вместе с внуками Анатолием и Аркадием жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина испекла имбирное печенье. Похоже, что дочка модельера отправила своих сыновей к бабушке и дедушке на зимние каникулы. Малыши старались помогать бабуле на кухне, пока та раскатывала тесто, они следили за каждым ее действием. Потом Марина дала внукам формочки для печенья. Все это привело маленьких поварят в восторг.

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