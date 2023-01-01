Нервные срывы и работа за копейки: как сейчас живет Хаматова в Латвии

Чулпан Хаматова практически сразу после прошлогодних февральских событий спешно покинула Россию. Как рассказывают очевидцы, актриса сделала это на эмоциях, нервно, быстро собрав чемодан и бросив дочек в России. Позже они приехали к матери в Латвию, где у нее есть в собственности дом.

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Как пишет МК.ru, нервное состояние Чулпан Хаматовой сохранилось и в Европе. Дело в том, что знаменитости пришлось полностью изменить привычный образ жизни со звездного до среднестатистического латвийского. Актрисы в театрах там получают там по 60 тысяч рублей в месяц (в переводе на отечественную валюту), в Москве же ей платили по 200 тысяч рублей всего за один выход на сцену.

Не удивительно, что у нее однажды случился нервный срыв, когда к ней обратилась российская журналистка после выступления. Хаматова заорала на нее в истерике, чтобы та отошла от нее подальше.

Увы, прежней славы ей тоже не придется искать. Звезда вынуждена хвататься за любую копеечную работу, чтобы существовать в Риге с тремя дочками.