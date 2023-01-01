Красная икра, салаты - оливье и сельдь под шубой! Кудрявцева похвасталась богатым новогодним столом с яствами

Лера Кудрявцева показала, какой богатый стол она накрыла на Новый год. Телеведущая сама приготовила салаты - оливье и сельдь под шубой, поставила также блюда с овощным ассорти и винегрет.

Все традиционно, просто и без излишеств. Также красотка-блондинка почивала домашних легкой закуской - бутербродами с красной икрой и маслом, тертой морковкой. Не обошлось и без горячего, которое Кудрявцева оставила в духовке.

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