«И лишь одна она мне нужна!»: Проскурякова в дерзком мини вскружила голову 62-летнему Николаеву, заставив его петь

Игорь Николаев не смог сдержать восторг, воспев красоту и утонченность своей молодой жены. 40-летняя Юлия Проскурякова для новогодней вечеринки принарядилась в дерзкое белоснежное мини-платье, козырнув тонкой талией и стройными ножками. Завидев такую прелестницу, 62-летний композитор запел дифирамбы, признаваясь в чувствах к возлюбленной.
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«Ищу я лишь ее —
Мечту мою,
И лишь она одна мне нужна.
Ты, ветер, знаешь все,
Ты скажешь где —
Она, она где она?
Синий — синий иней.
Синий — синий иней», - пел Игорь Николаев.
«Это была волшебная новогодняя ночь! А вы как встретили Новый год?» - спросил у поклонников музыкант.