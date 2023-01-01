Сафина - кудрявая, выше мамы, а Микелла - русая! Алсу щегольнула у новогодней елки с дочерьми от Абрамова

Алсу поделилась свежими фото своих дочек: старшая Сафина уже догнала и даже обогнала звездную маму по росту. У нее кудрявые длинные волосы, внешностью девочка пошла в отца Яна Абрамова. Сафина отличается скромностью, и хотя увлекается музыкой, сцена ее не тянет так, как к примеру, Микеллу, которая уже выступала в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Да и внешне девочки совершенно разные. У Микеллы более светлые - русые волосы. И ростом она ниже и сестру, и маму.

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