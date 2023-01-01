«Она в панике!»: Пугачева, решившая бежать из Израиля в Россию, выдала истинные чувства

Политик Роман Худяков, ссылаясь на свои источники, заявил, что Алла Пугачева в ближайшее время приедет из Израиля в Россию. Народная артистка решилась сбежать от мужа и детей по одой причине – нашелся покупатель на ее замок в Грязи.

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Вместе с тем, как пишет МК.ru, в солнечной Кесарии певице в принципе живется не сладко, хоть она и пытается изобразить беззаботность. Этой информацией с корреспондентами поделился бывший стилист Аллы Джордж Ровалс, который по-прежнему с ней общается.

«Алла переживает, что никто не интересуется ее жизнью, не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят», - сказал стилист.

Он удивлен, что даже Филипп Киркоров позабыл про бывшую жену и не пытается с ней связаться.