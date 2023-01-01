«Это действительно достижение!»: «не спившуюся» Бузову хлестко осмеяла Миро – осталось ей недолго

Известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ прошлась по Ольге Бузовой, которая в своем предновогоднем ролике подвела итоги уходящего времени.

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Певица честно призналась, что не смогла похудеть, но имеет настоящее достижение – «не спилась».

«Ну, я не сдохла, уже хорошо. Не спилась, хотя могла бы. Но все-таки нет. Никого не убила. Не похудела, конечно, но и не поправилась. Ладно, поправилась, но не сильно. И на том спасибо», - сказала Ольга Бузова.

Лена Миро считает, что Ольгу Бузову на самом деле можно поздравить за это. Однако акула пера убеждена, что это явление временное. Если знаменитость не сменит свой образ жизни, беды и окончания карьеры не миновать.

«Это действительно достижение. Вот серьезно, без смеха. Бузова продолжит радовать нас своим талантом. Какое-то время – еще точно», - высказалась блогер.