Если приподнять бюст нежно: Севастьянова показала, что будет – фото шарообразности

Севастьянова показала, что будет, если приподнять ее бюст нежно: шарообразность впечатляет (фото)

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова смогла заворожить своими формами.

Гимнастка Каролина Севастьянова не зря считается одной из самых красивых спортсменок мира. Ее формы практически совершенны и полностью соответствуют модельным требованиям.

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Длинные ноги, тонкая талия, притягательное лицо и упругая полная грудь, - о таком наборе мечтает каждая девушка.

Знаменитость, конечно же, прекрасно осознает, чем наградила ее природа. И любит демонстрировать свои преимущества фолловерам, подчеркивая их.

На одном из последних снимков в Сети Севастьянова решила акцентировать грудь, приподняв ее тугим топом снизу, поразив шарообразностью бюста.

Севастьянова показала, что будет, если приподнять ее бюст. Фото: соцсети

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