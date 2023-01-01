Если приподнять бюст нежно: Севастьянова показала, что будет – фото шарообразности

Гимнастка Каролина Севастьянова не зря считается одной из самых красивых спортсменок мира. Ее формы практически совершенны и полностью соответствуют модельным требованиям.

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Длинные ноги, тонкая талия, притягательное лицо и упругая полная грудь, - о таком наборе мечтает каждая девушка.

Знаменитость, конечно же, прекрасно осознает, чем наградила ее природа. И любит демонстрировать свои преимущества фолловерам, подчеркивая их.

На одном из последних снимков в Сети Севастьянова решила акцентировать грудь, приподняв ее тугим топом снизу, поразив шарообразностью бюста.