Мешки под глазами и синяки исчезают сразу! Хитрость с кусочками льда раскрыла Кейт Хадсон

Для тех, кто проснулся в праздники не в лучшем виде пригодится бьюти-совет от американской актрисы Кейт Хадсон.

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Звезда не бежит к косметологам за помощью и не наносит на лицо дорогие профессиональные средства. Она просто кладет в большую миску кусочки льда и погружает в него свое уставшее лицо. Затем держится в этой ледяной ванне столько, сколько терпение позволяет.

Как утверждает знаменитость, следы усталости, отеки, мешки под глазами, синяки на веках – словно рукой снимаются!

Возможет и более деликатный метод – просто протереть лицо кусочком льда.

Источник: beautyheaven.com.au.