Как простым скотчем моментально убрать морщины и второй подбородок: «эффект пластики» от Леди Гаги

Певица Леди Гага рассказала, как она избавляется от второго подбородка и морщин. Артистка утверждает, что ее дешевый метод имеет «эффект пластики», моментально подтягивая кожу.

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Звезда использует для быстрого преображения обычный скотч. Если ей нужно убрать морщинки на лице, то она просто приклеивает кусочки скотча на них.

Если мешает второй подбородок, то она отрезает длинный кусок скотча. И подтягивает им назад на шею отвислость. Удивительно, но в Сети можно увидеть множество отзывов от обычных пользователей, которые попробовали метод Леди Гаги и утверждают, что он работает и сразу же преображает внешность. Единственный момент – ненадолго.

Источник: Porter.