«Я вас люблю! Не всех, конечно...»: похудевший Ургант с поседевшей щетинкой на лице обратился к народу

Иван Ургант вышел на связь в своем микроблоге, поделившись первым фото с апреля. Шоумен опубликовал в соцсети свой снимок, до этого телеведущий делился в основном фотографиями своих детей. Но по случаю Нового года сделал исключение.

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«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю.

Не всех, конечно…

Хотя нет, всех. С Новым Годом», - шутит Ургант.

Ему тут же ответила Алла Михеева.