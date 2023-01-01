«Я вас люблю! Не всех, конечно...»: похудевший Ургант с поседевшей щетинкой на лице обратился к народу

Иван Ургант вышел на связь в своем микроблоге, поделившись первым фото с апреля. Шоумен опубликовал в соцсети свой снимок, до этого телеведущий делился в основном фотографиями своих детей. Но по случаю Нового года сделал исключение.
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«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю.
Не всех, конечно…
Хотя нет, всех. С Новым Годом», - шутит Ургант.
Ему тут же ответила Алла Михеева.
«А мы Вас», - написала она в комментариях под свежим постом шоумена.
Иван Ургант с поседевшей щетинкой. Фото: соцсети героя публикации
В кадре Иван Ургант предстал в простой белой футболке. Поклонники обратили внимание на то, что телеведущий похудел и не стал сбривать поседевшую щетинку. При этом выглядит шоумен как всегда отлично. И судя по шуткам, на позитиве.