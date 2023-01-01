Вайкуле появилась на людях в образе Пугачевой: тот же парик, та же любовь к митенкам (фото)

Лайма Вайкуле всегда была смела на эксперименты, надевая экстравагантные наряды на пике моды. Однако с прической обычно была более-менее традиционна.

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Однако в последнее время в силу известных обстоятельств, звезде приходится носить парики или прикрывать голову платками или шапками.

Накануне на новогоднем выступлении Лайма Вайкуле сильно удивила публику своим выбором, выйдя на люди практически в образе-копии Аллы Пугачевой. Артистка примерила точно такой же парик, как у подруги, сообщает КП. И усилила эффект митенками, которые так любит Примадонна.

Как вам такой образ Лаймы Вайкуле?