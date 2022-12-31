Точно сбудутся: названы три необычных способа загадать желание в Новый год

Астролог Татьяна Кирилова рассказала о трех нетипичных способах загадывать новогоднее желание. Для одного из них понадобится бумага, ручка и фольга. Нужно написать заветное желание, завернуть в фольгу и спрятать в северо-западной части жилища.

«Это зона, где живут ангелы-хранители. Когда будете прятать, обратитесь к ним, скажите, что отныне ваше желание в их власти, и оно непременно сбудется», - подчеркнула Кирилова, пишет «А теперь внимание!».

Астролог посоветовала провести обряд, если хочется улучшить благосостояние. Для этого нужно взять красную (для бизнеса) или зеленую (для денег) свечу. На любой купюре под бой курантов нужно написать сумму, которую вы хотите получить в новом году. При этом надо не забыть указать, зачем она нужна.

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