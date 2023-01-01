«Я кайфую с ней»: Павел Прилучный оправдался за скоропалительный брак с Зепюр Брутян

Главным итогом года для Павла Прилучного и Зепюр Брутян, конечно же, стала их свадьба, о возможности которой в прошлом году никто даже и не подозревал.
Поклонники до сих пор продолжают удивляться их скоропалительному союзу. Не все до конца верят в искренность происходящего. Павел Прилучный же утверждает, что ничего странного в их быстром браке с Зепюр Брутян нет. Просто встретились два идеально подходящих друг другу человека - такое бывает.
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«Вы говорите про волшебство. Вот для меня это волшебство какое-то случилось, как бы это не было наивно из моих уст. Увидел. Понял. И все. Сказал: «Мое! Забираю!» - поделился Павел Прилучный.
Своей молодой женой он не устает восхищаться каждый день и не стесняется публично признаваться ей в любви.
«Я кайфую с ней. Она просто прекрасная, замечательная кудрявая девчонка», - добавил Павел Прилучный.
По материалам «Вокруг ТВ».