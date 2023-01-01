«Я кайфую с ней»: Павел Прилучный оправдался за скоропалительный брак с Зепюр Брутян

Главным итогом года для Павла Прилучного и Зепюр Брутян, конечно же, стала их свадьба, о возможности которой в прошлом году никто даже и не подозревал.

Поклонники до сих пор продолжают удивляться их скоропалительному союзу. Не все до конца верят в искренность происходящего. Павел Прилучный же утверждает, что ничего странного в их быстром браке с Зепюр Брутян нет. Просто встретились два идеально подходящих друг другу человека - такое бывает.

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