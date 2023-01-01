«Молодая!»: Бузова завела речь о пластической хирургии и своей сдобной точке пониже спины

Телеведущая Ольга Бузова любит хвастаться перед подписчиками, что является поклонницей естественной красоты. Она не увеличивает себе грудь и не избавляется от лишних килограммов с помощью липосакции. Красотка любит сидеть на диетах и заниматься спортом.
Телеведущая гордо заявила, что пока у нее нет недостатков, которые нужно убирать лишь с помощью операции, а значит, нет причин обращаться к пластическому хирургу, звездному доктору Тимуру Хайдарову, услугами которого пользуются многие отечественные знаменитости.
Артистка встретила врача на премьере фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» и пообщалась с ним в довольно резкой манере, передает 7 Дней.
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«Я надеюсь, что я никогда к тебе не приду! Я занимаюсь спортом, стараюсь не есть горячие бутерброды. Мне 36, я красивая, молодая с офигенной жопой. Мне не нужно ничего вкачивать-накачивать. Боков нет, ну ладно, есть, но это все убирается, поэтому я к тебе никогда не приду», - призналась артистка.
Бузова старается не прибегать к пластической хирургии, хотя многие не раз ей советовали увеличить грудь. Даже бывший муж Дмитрий Тарасов одно время настаивал на том, чтобы она вставила импланты. Ольга пошла в отказ.