«Молодая!»: Бузова завела речь о пластической хирургии и своей сдобной точке пониже спины

Телеведущая Ольга Бузова любит хвастаться перед подписчиками, что является поклонницей естественной красоты. Она не увеличивает себе грудь и не избавляется от лишних килограммов с помощью липосакции. Красотка любит сидеть на диетах и заниматься спортом.

Телеведущая гордо заявила, что пока у нее нет недостатков, которые нужно убирать лишь с помощью операции, а значит, нет причин обращаться к пластическому хирургу, звездному доктору Тимуру Хайдарову, услугами которого пользуются многие отечественные знаменитости.