«Без любви никуда и никак!»: Басков, Долина, Лепс, Арзамасова, Жуков поздравили россиян с Новым годом

31 декабря звезды российского шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим Новым годом в социальных сетях.

«От всего сердца желаю вам в новом году всего того, что не успелось в уходящем: обновить гардероб и избавиться от всего лишнего и ненужного, в том числе, и мыслей. Новых, ярких впечатлений, поездок, знакомств и новых музык! Кто еще не влюбился, желаю этого очень сильно! Без любви никуда и никак! Любовь делает нас настоящими! Кто еще не родил детей, желаю осуществить это непременно потому, что без детей наша жизнь пуста и никчемна! Желаю обрести новых, преданных друзей и сделать то, о чем вы давно мечтали! Желаю вам воплотить в жизнь самые дерзкие планы и начать гордиться их воплощением! Желаю вам новых желаний и их исполнения! Пусть 2023 станет мирным, красивым, незабываемым, счастливым и здоровым!» - высказалась Лариса Долина.