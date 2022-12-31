«Без любви никуда и никак!»: Басков, Долина, Лепс, Арзамасова, Жуков поздравили россиян с Новым годом

31 декабря звезды российского шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим Новым годом в социальных сетях.
«С наступающим Новым годом, друзья! Всем желаю здоровья, любви и благополучия! Пусть все надежды, которые каждый возлагает на год грядущий, оправдаются, мечты сбудутся, а задуманное исполнится! Всем счастья и добра!» - написал Николай Басков в Telegram.
«От всего сердца желаю вам в новом году всего того, что не успелось в уходящем: обновить гардероб и избавиться от всего лишнего и ненужного, в том числе, и мыслей. Новых, ярких впечатлений, поездок, знакомств и новых музык! Кто еще не влюбился, желаю этого очень сильно! Без любви никуда и никак! Любовь делает нас настоящими! Кто еще не родил детей, желаю осуществить это непременно потому, что без детей наша жизнь пуста и никчемна! Желаю обрести новых, преданных друзей и сделать то, о чем вы давно мечтали! Желаю вам воплотить в жизнь самые дерзкие планы и начать гордиться их воплощением! Желаю вам новых желаний и их исполнения! Пусть 2023 станет мирным, красивым, незабываемым, счастливым и здоровым!» - высказалась Лариса Долина.
«Дорогие друзья! С самыми теплыми пожеланиями, с самыми светлыми надеждами - с наступающим Новым годом вас! Будьте здоровы и счастливы! Благополучия и мира вашим семьям и друзьям! Самых добрых всем нам событий и новостей!» - пожелала Лиза Арзамасова.
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«Друзья! Поздравляю всех и каждого с наступающим Новым 2023 годом! Будьте счастливы и здоровы! Желаю вам успехов и удачи во всем! Живите долго и не болейте!» - не забыл о поклонниках Григорий Лепс.
«Этот год подходит к концу и я очень рад поздравить вас! Друзья, пусть в новом году сбываются все ваши мечты! Пусть радость окружает вас, вашу семью, родных и близких. И пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется, а в вашем доме круглый год будет счастье, радость, уют, любовь и детский смех! Пусть старый год заберет с собой все нерешенные проблемы и задачи, оставив в все самое теплое, нежное и настоящее. И, конечно, я желаю вам приятных новогодних подарков и веселых приключений!» - поздравил Сергей Жуков.