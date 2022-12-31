«Увидимся и услышимся»: SHAMAN рассказал, на каких ТВ-каналах его покажут в Новый год

«Родные, провожаем уходящий и встречаем 2023-й год вместе. Увидимся и услышимся до и после праздничного обращения президента России и традиционного боя кремлевских курантов. Первый канал - «Новогодняя ночь на Первом», 31 декабря с 22:22 до 23:55 и 1 января с 00:00. «Россия 1» - «Новогодний голубой огонек», 1 января с 00:00, «Песня года 2022», 1 января с 13:05 до 14:55 и 2 января с 14:50 до 17:00. НТВ - «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний», 1 января с 02:00. МУЗ-ТВ «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 1 января с 00:05. «Дорожное радио» - повтор выпуска программы «Посиделки на «Дорожном радио», 31 декабря в 16:45. Прямой эфир новогоднего выпуска программы «Звезды «Дорожного радио» с Кириллом Сорокиным, 31 декабря в 19:00. С наступающим!» - написал SHAMAN.