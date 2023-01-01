Стало киноклассикой: «Ирония судьбы» Рязанова вошла в зарубежный топ новогодних фильмов

Западный зритель в восторге от советской киноклассики, особенно, от фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Накануне нового года американца любят пересмотреть не только известные киноленты «Один дома», «Крепкий орешек» и «Эта замечательная жизнь», но и родные нашему сердцу фильмы.

Издание Hollywood Reporter включило праздничную киноленту Рязанова в список лучших рождественских картин иностранного происхождения. Главными достоинствами картины журналисты назвали безумный сюжет «с галлонами выпивки и довольно запоминающимися песнями на слова писателя “Доктора Живаго” Бориса Пастернака». Американцы отметили, что показ фильма по российскому ТВ в новогодние праздники стал такой же традицией, как поход героев в баню.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»