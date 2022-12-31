Дорого-богато! Эмин показал дочку Афину в бальном платье бэби-долл с принцессой Эльзой из сказки

Эмин души не чает в своей младшей дочери. Афина растет как маленькая принцесса. Свой день рождения 31 декабря малютка провела словно в сказке, с настоящими персонажами из любимой диснеевской истории. Дочка модели Алены Гавриловой с удовольствием фотографировалась с принцессой Эльзой и говорящим снеговиком Олафом.

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На импровизированном балу малышка Афина предстала в пышном платье бэби-долл. Похоже, что отец девочки не поскупился на наряд. Эмин покупает малышке самые красивы девчачьи платьица. Мама не стала заплетать длинные волосы Афины в косы, оставив их распущенными по плечам.