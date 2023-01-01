«Не хочу об этом говорить»: Нурланов раздраженно отреагировал на вопрос о судьбе «Что было дальше?»

Комик Нурлан Сабуров во время одного из интервью жестко отреагировал на вопрос о возвращении ставшего популярным телешоу «Что было дальше?». На протяжении трех лет передача пользовалось успехом и приносило неплохой доход авторам и ведущим. Однако весной перестали выходить новые выпуски шоу.

Не так давно YouTube отключил монетизацию на, часть проектов вынуждены были прекратить деятельность.

«Мы все прекрасно понимаем, почему нет новых выпусков. К сожалению, сейчас многим комикам совсем не до юмора и это печально, как только появится информация по новым выпускам, мы сразу же сообщим об этом вам!» - сообщили в свое время авторы проекта.

При этом поклонники все еще ждут возвращения любимого шоу. Недавно судьбой проекта у Нурлана Сабурова настойчиво интересовался журналист Богдан Лисевский.

«Не видишь, что я не хочу об этом говорить», - нервно реагировал на вопрос ведущего YouTube-канала «Плюшки» юморист.

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