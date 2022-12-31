Решилась на такое бесстыдство: Каролина Севастьянова присела в микро-стрингах, обнажив упругие бедра – пошла вразнос

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает доказывать, что девушка она раскрепощенная и абсолютно не стесняющаяся ничего.
В микроблоге 27-летняя красавица-спортсменка делится снимками - один бесстыднее другого. Каждый раз кажется, что ничего более дерзкого уже вообразить нельзя, но нет, Каролина Севастьянова продолжает расширять границы дозволенного.
На этот раз спортсменка и вовсе пошла вразнос. В ее микроблоге появилась очередная провокационная фотография.
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Каролина Севастьянова позирует в номере отеля, присев на прикроватную тумбочку. Из одежды на спортсменке только нижнее белье - микро-стринги и бюстгальтер. Каролина Севастьянова показала длинные ноги и упругие ягодицы.
Каролина Севастьянова в стрингах. Фото: соцсети