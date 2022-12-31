Решилась на такое бесстыдство: Каролина Севастьянова присела в микро-стрингах, обнажив упругие бедра – пошла вразнос

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает доказывать, что девушка она раскрепощенная и абсолютно не стесняющаяся ничего.

В микроблоге 27-летняя красавица-спортсменка делится снимками - один бесстыднее другого. Каждый раз кажется, что ничего более дерзкого уже вообразить нельзя, но нет, Каролина Севастьянова продолжает расширять границы дозволенного.

На этот раз спортсменка и вовсе пошла вразнос. В ее микроблоге появилась очередная провокационная фотография.

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