«Мажора»-отца в дом не позвали! Муцениеце пригласила Деда Мороза и Снегурочку для сына и дочки от Прилучного

«Мажора»-отца в дом не позвали! Муцениеце пригласила Деда Мороза и Снегурочку для сына и дочки от Прилучного

Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: Global Look Press

Бывший муж актрисы из фильма «Тобол» надеется, что Агата отпустит детей к нему на Новый год.

Агата Муцениеце пригласила для сына Тимофея и дочки Мии Деда Мороза и Снегурочку. Дети актрисы уже получили сладкие подарки. А поклонники тут же предположили, что Агата так поспешила с поздравлениями для того, чтобы потом сын и дочка могли навестить отца. К тому же Павел Прилучный дал понять, что они с Зепюр Брутян ждут малышню у себя.

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Тимофей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: личный архив

Мия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: личный архив

«Пупсики первые подарочки получают!! Всех с наступающим», - поздравила подписчиков Муцениеце.

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