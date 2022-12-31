Традиция - хозяйка должна замешивать тесто! Утяшева с мукой на щеке усадила Волю с детьми лепить манты

Ляйсан Утяшева в кругу своей большой семьи показала, как они лепят манты с мужем Павлом Волей и детьми. Резидент «Камеди Клаб» занялся мясной начинкой, сын Роберт чистил, а потом нарезал картофель, а дочка гимнастки София - возилась с луком под пристальным надзором мамы.

При этом сама Ляйсан замешивала тесто, как это положено по давно заведенному обычаю. Тесто ставит именно хозяйка дома. Гимнастка так увлеклась, что даже не заметила, что перепачкала щеку в муке. Паша нежно прикоснулся к лицу своей любимой, пожурив ее за неаккуратность.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».