На смену «Елкам»: Ургант неожиданно появился в новогоднем семейном фильме

Актер и телеведущий Иван Ургант долгое время не выходил на связь. Он не появился и в новой части легендарной киноленты «Елки». Однако недавно проскочила новость, что артист вернулся в шоу-биз и снялся в семейном фильме «Происшествие в стране Мульти-Пульти».
Сказку будет транслировать онлайн-кинотеатр KION. На днях на своей странице в социальной сети Иван разместил афишу.
«Все начинается с детства», - подписал свой пост телеведущий.
Иван опубликовал и трейлер проекта, из которого стало понятно, что Ургант исполнил роль всеми мультяшного персонажа Карлсона. В Сети поклонники артиста уже посмеялись над ироничностью данного образа, ведь герой в оригинале «улетел, но обещал вернуться».
Новый фильм с участием Урганта. Фото: соцсети
Сюжет сказки разворачивается в стране под названием Мульти-Пульти. Доподлинно неизвестно, где она находится, однако каждый школьник знает дорогу к ней. Ее население полно сюрпризов, так как там можно встретить самых различных персонажей. Карлсон пересекается с самим Балбесом, а Волк из мультика «Ну, погоди!» оказался в одной компании с Крокодилом Геной.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Вместе с Ургантом в кинокартине сыграли Сергей Бурунов в роли Бывалого, Александр Петров, исполнивший Труса, а также Данила Козловский воплотивший Балбеса.