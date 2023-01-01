На смену «Елкам»: Ургант неожиданно появился в новогоднем семейном фильме

Актер и телеведущий Иван Ургант долгое время не выходил на связь. Он не появился и в новой части легендарной киноленты «Елки». Однако недавно проскочила новость, что артист вернулся в шоу-биз и снялся в семейном фильме «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Сказку будет транслировать онлайн-кинотеатр KION. На днях на своей странице в социальной сети Иван разместил афишу.

«Все начинается с детства», - подписал свой пост телеведущий.

Иван опубликовал и трейлер проекта, из которого стало понятно, что Ургант исполнил роль всеми мультяшного персонажа Карлсона. В Сети поклонники артиста уже посмеялись над ироничностью данного образа, ведь герой в оригинале «улетел, но обещал вернуться».