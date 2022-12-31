Ну что за пингвиненок на коньках? Кудрявцева привела дочку Машу от мужа-хоккеиста на каток

Лера Кудрявцева в канун Нового года провела уикенд на катке. С собой на лед телеведущая взяла дочку Машу. Как ни как у девочки папа хоккеист. Малышка вполне уверенно держится, стоя на коньках. Пока Лера не разрешает дочурке кататься на льду без опоры. Сама Машуля, по мнению поклонников, походила на пингвинчика в забавном алом комбинезоне с мохнатым воротником.

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