«Вдали от родных»: отставившая больную маму на Чернышева дочь Заворотнюк похвасталась шикарной жизнью в Дубае

14 января Анне Заворотнюк исполнится 27 лет. То ли перед днем рождения, то ли чтобы красиво отметить Новый год, а то и вовсе на ПМЖ в конце декабря девушка отправилась в Дубай. 31 декабря она выложила серию фото своего шикарного отдыха у бассейна на фоне арабских небоскребов.
«Как собираетесь провожать 22-й год? Я вот без снега и, вполне возможно, без оливье», - написала под фото модель.
«Некоторые из вас уже знают, что мы с мужем сейчас в Дубае. И этот Новый год будем встречать вдали от родных. Но не будем о грустном, я все еще адаптируюсь к новому месту и хочу сказать, что мне все пока нравится!»
Анна Заворотнюк в Дубае. Фото: соцсети
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Однако без ложки дегтя не обошлось. Во время акклиматизации Анна подцепила какой-то вирус и теперь мучается кашлем и болями в горле (а как коктейль со льдом с этим сочетается?). Поэтому в новом году девушка пожелала себе крепкий иммунитет. А своим подписчикам – добра, любви к ближнему и всего самого наилучшего.