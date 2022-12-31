«Вдали от родных»: отставившая больную маму на Чернышева дочь Заворотнюк похвасталась шикарной жизнью в Дубае

14 января Анне Заворотнюк исполнится 27 лет. То ли перед днем рождения, то ли чтобы красиво отметить Новый год, а то и вовсе на ПМЖ в конце декабря девушка отправилась в Дубай. 31 декабря она выложила серию фото своего шикарного отдыха у бассейна на фоне арабских небоскребов.

«Как собираетесь провожать 22-й год? Я вот без снега и, вполне возможно, без оливье», - написала под фото модель.

«Некоторые из вас уже знают, что мы с мужем сейчас в Дубае. И этот Новый год будем встречать вдали от родных. Но не будем о грустном, я все еще адаптируюсь к новому месту и хочу сказать, что мне все пока нравится!»