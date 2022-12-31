Магия праздника: Рудковская в шикарном платье козырнула богатым убранством дома

Продюсер Яна Рудковская похвасталась в соцсетях шикарным нарядом и убранством своего дома. Поклонников поразил размах, с которым красотка и ее семья будут праздновать Новый год.
На фотографиях Рудковская предстала в длинном розовом шикарном платье с блестками и перьями. Красивый макияж и укладка лишь подчеркнули нежный образ. Яна также показала поклонникам свою домашнюю елку-красавицу. До самого потолка, украшенная множеством серебристых огоньков и прозрачных игрушек.
«Не завидуешь, а любуешься, очень красиво», «На этих фотографиях все роскошно», «Как всегда все на высоте и очень красиво», «Королева, с новым счастьем!» - написали восторженные подписчики.
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Яна Рудковская в шикарном платье на фоне огромной елки. Фото: соцсети
Каждый год Яна прикладывает усилия, чтобы ее дом преобразился к Новому году. Она нанимает целую команду дизайнеров для этого. Красотка не устает демонстрировать шикарные убранства и радовать своих полконников.