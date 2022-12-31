В погоне за молодостью: Повереннова поделилась главными секретами красоты

Актриса сериалов и кино Дарья Повереннова в свои 50 лет не перестает удивлять поклонников потрясающим внешним видом. Женщина действительно шикарно выглядит и не стесняется выкладывать в соцсети откровенные фото и щеголять на публике в облегающих нарядах.
Но актриса честно призналась, что прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и сохранять молодость.
Помимо правильного питания и регулярных занятий спортом, Дарья не отказывается от походов к косметологу и соглашается прибегать к нитевому лифтингу или филлерам.
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«Филлеры в те места, где ушел объем, например, носослезная борозда, я могу сделать, чтобы именно этот объем восстановить. Но филлеры в губы, щеки... Мне почему-то говорят: «У вас щеки!». У меня всю жизнь щеки», - разоткровенничалась дива.
Артистка делает акцент и на спортивных занятиях. Еще лет шесть-семь назад она не являлась поклонником активного образа жизни. В свободное время пробовала плавать в бассейне, тренироваться в спортзале. Однако ей ничего не нравилось. В какой-то момент она начала бегать и втянулась, пишет The Voice.
«Я бегаю каждый день, дошла до дистанции 4 километра. Это мое золотое правило. Спорт 1-2 раза в неделю не работает, даже 3 не работает. Хорошо бы, чтобы он был пять дней в неделю минимум. Это мне помогает», - похвасталась актриса.
Кстати, красотка призналась, что старается не злоупотреблять косметическими процедурами, чтобы лицо не превратилось в маску.