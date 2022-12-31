В погоне за молодостью: Повереннова поделилась главными секретами красоты

Актриса сериалов и кино Дарья Повереннова в свои 50 лет не перестает удивлять поклонников потрясающим внешним видом. Женщина действительно шикарно выглядит и не стесняется выкладывать в соцсети откровенные фото и щеголять на публике в облегающих нарядах.

Но актриса честно призналась, что прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и сохранять молодость.

Помимо правильного питания и регулярных занятий спортом, Дарья не отказывается от походов к косметологу и соглашается прибегать к нитевому лифтингу или филлерам.

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