Звезды будут оберегать от авантюр! Кто он - абсолютный везунчик на неделе со 2 по 8 января

Именно Тельцов можно назвать абсолютными везунчиками первой недели нового года. Им будет благоволить сама Вселенная. При этом пренебрегать осторожностью и терять рассудок все же не стоит.

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Для рожденных под этим созвездием начало года обещает стать ярким и запоминающимся. Это очень благоприятный период. Правда, спокойным его не назовешь - напротив, в этом знаке зодиака пробудится дух авантюризма.