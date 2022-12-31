Звезды будут оберегать от авантюр! Кто он - абсолютный везунчик на неделе со 2 по 8 января

Именно Тельцов можно назвать абсолютными везунчиками первой недели нового года. Им будет благоволить сама Вселенная. При этом пренебрегать осторожностью и терять рассудок все же не стоит.
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Для рожденных под этим созвездием начало года обещает стать ярким и запоминающимся. Это очень благоприятный период. Правда, спокойным его не назовешь - напротив, в этом знаке зодиака пробудится дух авантюризма.
Звезды постараются, чтобы все закончилось хорошо, однако и самим Тельцам все же стоит постараться не лезть совсем уж на рожон. Кроме того, неделя со 2 по 8 января удачна для покупок и путешествий.
По материалам 7days