Красотки на отдыхе: Рудова поделилась пикантным совместным фото с Самбурской

Рудова и Самбурская

Рудова и Самбурская. Фото: Global Look Press

Девушки отправились в Дубай встречать Новый год.

Артистки популярного сериала «Универ. Новая общага» наслаждаются своим новогодним отпуском. Знаменитости встретят праздники в теплых краях. Накануне они порадовали подписчиков совместным горячим фото.

Рудова поделилась кадром в личном блоге. На нем она предстала на пляже с позирующей на камеру Самбурской. В подписи к пикантному фото Наталья пожелала всем, чтобы их мечты сбывались.

Красотки прилетели в Дубай несколько дней назад. Рудова признавалась, что с очень ждала, когда отправится отдыхать. Наталья похвасталась, что заслужила отпуск, так как почти месяц работала без выходных.

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Актрисы на отдыхе. Фото: соцсети

Звездная блондинка приняла решение отправиться на каникулы вместе со своей коллегой по цеху. Так она развеяла слухи о том, что они перестали общаться.

Ранее девушки нередко делились совместными фото и видео, а также часто вместе выходили в свет.

Но после завершения работы над общими проектами звезды перестали публиковать контент с участием друг друга, что породило среди их поклонников домыслы о завершении дружбы.

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