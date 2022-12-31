Красотки на отдыхе: Рудова поделилась пикантным совместным фото с Самбурской

Артистки популярного сериала «Универ. Новая общага» наслаждаются своим новогодним отпуском. Знаменитости встретят праздники в теплых краях. Накануне они порадовали подписчиков совместным горячим фото.
Рудова поделилась кадром в личном блоге. На нем она предстала на пляже с позирующей на камеру Самбурской. В подписи к пикантному фото Наталья пожелала всем, чтобы их мечты сбывались.
Красотки прилетели в Дубай несколько дней назад. Рудова признавалась, что с очень ждала, когда отправится отдыхать. Наталья похвасталась, что заслужила отпуск, так как почти месяц работала без выходных.
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Актрисы на отдыхе. Фото: соцсети
Звездная блондинка приняла решение отправиться на каникулы вместе со своей коллегой по цеху. Так она развеяла слухи о том, что они перестали общаться.
Ранее девушки нередко делились совместными фото и видео, а также часто вместе выходили в свет.
Но после завершения работы над общими проектами звезды перестали публиковать контент с участием друг друга, что породило среди их поклонников домыслы о завершении дружбы.