Красотки на отдыхе: Рудова поделилась пикантным совместным фото с Самбурской

Артистки популярного сериала «Универ. Новая общага» наслаждаются своим новогодним отпуском. Знаменитости встретят праздники в теплых краях. Накануне они порадовали подписчиков совместным горячим фото.

Рудова поделилась кадром в личном блоге. На нем она предстала на пляже с позирующей на камеру Самбурской. В подписи к пикантному фото Наталья пожелала всем, чтобы их мечты сбывались.

Красотки прилетели в Дубай несколько дней назад. Рудова признавалась, что с очень ждала, когда отправится отдыхать. Наталья похвасталась, что заслужила отпуск, так как почти месяц работала без выходных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»