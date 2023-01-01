«Волосики чернявенькие, льнет к маме!»: Юдашкина впервые показала личико грудничка-дочки Агаты Ариеллы

Галина Юдашкина замужем за Петром Максаковым, у пары трое детей: сыновья Аркадий и Анатолий, а также дочка Агата Ариелла. Фото малютки наследница именитого модельера Валентина Юдашкина показывает в своем микроблоге крайне редко. А если и делится снимками, то выбирает те ракурсы, на которых не видно личика крохи.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

В stories микроблога Галина Юдашкина показала редкое фото, на котором можно лучше рассмотреть малышку Агату Ариеллу. Похоже, что снимок был сделан почти сразу после родов. Внучка кутюрье еще совсем малышка, нежно льнет к маме. А на головке у дочки Галины плотный покров шелковых волосиков.